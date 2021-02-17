Наибольшим доверием среди украинцев пользуется вакцина Pfizer – опрос

23% украинцев доверяют качеству американо-немецкой вакцины "Pfizer/BioNTech", свидетельствуют данные социологического опроса компании "Research & Branding Group".

В тройку вакцин-лидеров доверия также входят шведско-британская "AstraZeneca/Oxford" и американская "Moderna", соответственно среди 16% и 12% опрошенных.

В то же время данные опроса свидетельствуют, что 44% украинцев не верят в способность системы здравоохранения Украины справиться с вакцинацией населения. 35% опрошенных считают, что с вакцинацией украинская медицина справится лишь частично. И только 20% позитивно оценивают перспективы вакцинации в стране.

Что касается глобального успеха вакцинации, мнения украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, не определились четверть, соответственно 25%.