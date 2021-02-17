События

13:42 17.02.2021

Биткойн продолжает бить рекорды, торгуется выше $51000

1 мин читать
Биткойн продолжает бить рекорды, торгуется выше $51000

Курс биткойна продолжает бить рекорды на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к криптовалюте.

По данным CoinDesk на 14:15 МСК в среду, биткойн подорожал на 5,31%, до $51514,44.

Накануне курс криптовалюты впервые преодолел психологически важную отметку в $50000. Лишь в феврале стоимость биткойна выросла на 53%.

Росту курса в среду способствует заявление компании MicroStrategy Inc., работающей в сфере бизнес-аналитики, о планах увеличения инвестиций в биткойны. MicroStrategy объявила накануне, что разместит облигации на $600 млн с целью привлечения средств для покупки биткойнов. Компания активно покупает биткойны с августа 2020 года и уже заработала на них более $2 млрд, пишет CoinDesk.

С начала текущего года курс биткойна взлетел на 78%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил за этот период около 3%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 9%.

Теги: #биткойн #рекорд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 16.02.2021
Биткойн превысил отметку $50 тыс

Биткойн превысил отметку $50 тыс

09:19 09.02.2021
Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

15:55 08.02.2021
Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

14:32 05.02.2021
Житель Черкасс в 87 лет проехал на Буковеле 20 трасс и 32 спуска

Житель Черкасс в 87 лет проехал на Буковеле 20 трасс и 32 спуска

12:54 22.01.2021
Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

14:43 21.01.2021
Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

10:50 14.01.2021
Британский и европейский регуляторы призывают к ужесточению контроля криптовалют после скачка биткойна

Британский и европейский регуляторы призывают к ужесточению контроля криптовалют после скачка биткойна

13:58 13.01.2021
Биткойн продолжает снижение, может показать худший недельный результат с марта

Биткойн продолжает снижение, может показать худший недельный результат с марта

09:52 11.01.2021
Курс биткойна подскочил за неделю на 37%, падает в понедельник

Курс биткойна подскочил за неделю на 37%, падает в понедельник

17:14 06.01.2021
Tiffany увеличила продажи в праздники на 2% - до рекорда

Tiffany увеличила продажи в праздники на 2% - до рекорда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН информацию о незаконных обысках и задержаниях в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать вопрос электронной переписи населения

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Чиновники "Укрзализныци" уличены в краже более 4,5 млн грн на ремонт пригородного вокзала Киева

Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

Кабмин поддержал инициативу МВД создать сервис, упрощающий покупку нового автомобиля

Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Кабмин ввел возможность изменять и заказывать удостоверения водителя через "Дию"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА