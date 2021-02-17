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13:43 17.02.2021

Шестерых активистов и журналистов задержали в результате массовых обысков и арестов крымских татар в Крыму - МИД

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Шестерых активистов и журналистов задержали в результате массовых обысков и арестов крымских татар в Крыму - МИД

В результате массовых обысков и арестов крымских татар оккупационная власть в Крыму задержала шестерых активистов и общественных журналистов, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Сегодня российский оккупант устроил массовые обыски и аресты крымских татар в Крыму. Среди шести задержанных, которым инкриминируют "терроризм", есть активисты и общественные журналисты. Призываем международное сообщество консолидировать усилия для прекращения нарушения прав человека в Крыму", - написала Джапарова в Twitter в среду.

 

Теги: #крым #задержание
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