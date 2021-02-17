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13:34 17.02.2021

Украины вышла из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

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Украины вышла из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

Кабинет министров Украины вышел из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Данное соглашение было подписано 9 октября 1992 года, в Бишкеке (Кыргызстан).

Подписанты документа договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Отмечается, что за период с момента подписания Соглашение для Украины оно не было практически реализовано.

Кроме того, в правительстве подчеркивают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

Теги: #соглашение #выход #снг
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