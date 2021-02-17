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13:30 17.02.2021

В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной

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В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной

НАТО проведет с Украиной дополнительные виды мероприятий в 2021 году, чтобы улучшить совместимость, сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

"Как партнер расширенных возможностей Украина сможет получить новые возможности. Это включает улучшенный доступ к программам взаимосовместимости, проведение учений, обмен информацией и также изучение нашего общего опыта. Также НАТО вместе с партнерами из Украины работает относительно практических инициатив, и в этом году мы будем работать вместе с Украиной для того, чтобы улучшить нашу программу, будут дополнительные виды мероприятий, чтобы улучшить нашу взаимосовместимость", - сказала Кляйне на брифинге в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что НАТО поддерживает и будет поддерживать Украину в ее усилиях обеспечить безопасность и мир Украине. "Мы будем продолжать поддерживать Украину нашими консультациями и новыми возможностями", - сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине.

Кляйне также отметила, что НАТО приветствует усилия Украины разработать национальную систему стойкости и заверила, что Альянс будет поддерживать Украину в ее усилиях по улучшению стойкости.

Теги: #украина #нато #мероприятия
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