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13:33 17.02.2021

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

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Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов иск ООО "Новини 24 години" ("Новости 24 часа") относительно применения к ним санкций, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховном суде.

"15 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО "Новини 24 години"… Определением от 16 февраля… исковое заявление оставлено без движения и установлен истцу 10-дневный срок со дня получения этого определения для устранения недочетов", - сообщили в суде в среду.

По информации суда, истец в своем иске просит признать противоправным и недействующим п.7 дополнения №2 к указу президента от 2 февраля 2021 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие этого решения СНБО.

В Верховном суде поясняют, что решение оставить иск без движения для устранения недочетов мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а потому необходимо предоставить доказательства, которые подтверждают поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

"Также истец не указал обоснованных и достаточных оснований, которые бы подтверждали необходимость и целесообразность привлечения третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика – Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады", - отмечают в Верховном суде.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Всего в Верховный суд поступили три иска по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении указанных телеканалов.

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков. КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта в 12:00.

Теги: #телеканалы #санкции #суд #иск
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