РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР
РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР
РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР
Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады
Украины вышла из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи
Руководитель профильного комитета не исключает, что генпрокурор представит годовой отчет в Раде до конца недели
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