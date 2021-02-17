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13:06 17.02.2021

Pfizer и BioNTech намерены поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19

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Pfizer и BioNTech намерены поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19

Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer в среду объявили о заключении соглашения с Европейской комиссией на поставку дополнительных 200 млн доз их вакцины от коронавируса COVID-19 в 27 стран Евросоюза.

"Это новое соглашение - дополнение к 300 млн дозам, поставка которых в ЕС уже гарантирована на протяжении 2021 года в соответствии с первым соглашением о поставке, заключенным в прошлом году", - говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте BioNTech.

По данным документа, поставка 75 из дополнительных 200 млн доз осуществится во втором квартале 2021 года.

При этом отмечается, что данное соглашение предоставляет Еврокомиссии "возможность запросить еще 100 млн доз" вакцины.

"Общее количество доз, которое будет распределено в странах-членах ЕС к концу 2021 года, сейчас составляет 500 млн и может быть увеличено до 600 млн в соответствии с возможностью, предоставленной новым соглашением", - подчеркивается в документе.

По словам главы BioNTech Угура Шахина, в этом месяце компании начнут производство вакцины на предприятии в Марбурге.

"Мы продолжаем оценивать совместно с правительствами, органами власти, а также партнерами на всех уровнях, как мы могли бы удовлетворить еще большие потребности на поставку нашей вакцины в будущем", - заявил Шахин.

Глава Pfizer Альберт Бурла заверил, что, как ожидается, новое соглашение с Еврокомиссией позволит "поставить достаточно доз для вакцинации как минимум 250 млн европейцев до конца этого года".

Производство вакцины от Pfizer и BioNTech под названием COMIRNATY осуществляется на производственных объектах компаний в Европе.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Данная вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств.

 

Теги: #ес #biontech #вакцина #pfizer
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