Кабмин сможет переназначать независимых членов набсоветов госкомпаний на новый срок без конкурса

Кабинет министров Украины сможет переназначить независимых членов наблюдательных советов государственных компаний на новый срок без конкурса.

Это закреплено правительственным постановлением №101 от 15 февраля 2021 года, текст которого обнародован на "Урядовом портале" от 15 февраля.

Согласно ему, конкурсный отбор на должность члена набсовета госкомпании не применяется "в случае принятия субъектом управления объектами госсобственности решения о назначении на новый срок независимого члена набсовета государственного унитарного предприятия".

Срок полномочий члена набсовета - до трех лет, указано в документе.