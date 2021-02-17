Харьковский ученый, передававший российским спецслужбам военные секреты, получил 12 лет тюрьмы

Верховный cуд Украины подтвердил присуждение 12 лет лишения свободы жителю Харькова, который организовал агентурную сеть, занимавшуюся передачей информации о технических разработках в рамках оборонного заказа Украины спецслужбам России.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, мужчину разоблачили летом 2017 года. Он пытался получить секретные сведения, касающиеся оборонной промышленности, от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

"Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 18.11.2019 Харьковским апелляционным судом приговор первой инстанции оставлено без изменений. В феврале 2021 Верховный cуд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы", - указано в сообщении.

Отмечается, что досудебное следствие в отношении других участников раскрытой правоохранителями агентурной сети продолжается.

По информации СБУ, куратор преступной группы находился в российском Белгороде. Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные «визиты» главаря группы в Россию для получения заданий.

Во время обысков по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных.

У осужденного также выявлено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа. Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

Правоохранители также нашли у одного из членов группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий, а также изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.