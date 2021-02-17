В "Слуге народа" не исключают обсуждение вопроса отставки Степанова в случае провала организации вакцинации от COVID-19

Депутатская фракция "Слуга народа" может поднять вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова на обсуждение, если процесс вакцинации от COVID-19 не будет начат на текущей неделе и организован надлежащим образом, сказала журналистам заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время брифинга в среду.

"Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация всё-таки начнётся или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - отметила Кравчук.