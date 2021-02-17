"Укрзализныця" в рамках пилота планирует запустить Wi-Fi в "Интерсити+" на направлении Киев - Харьков

АО "Укрзализныця" (УЗ) работает над внедрением Wi-Fi-доступа к интернет в пассажирских поездах; на первом этапе проект будет реализовываться в поездах "Интерсити+".

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по вопросам информационных технологий компании Владимира Резника в среду, в сотрудничестве с заинтересованными инвесторами изучаются новые технологии, которые могут обеспечить качественный высокоскоростной интернет по пути всего маршрута.

По его словам, кв качестве пилотного проекта планируется внедрить Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити+" на направлении Киев - Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов с решением главной проблемы - покрытие "слепых зон".

"Если этот проект будет успешным, мы внедрим Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины", - резюмировал Резник, цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил пилотный проект покрытия ж/д сети от международного аэропорта "Борисполь" до Киева и просчитал кейс по запуску полноценного покрытия всей железной дороги.

По словам генерального директора "Vodafone Украина" Ольги Устиновой, покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов.

Министерство цифровой трансформации совместно с операторами мобильной связи "Киевстаром", "Vodafone Украина" и lifecell планируют в 2021 году сосредоточиться на покрытии скоростным мобильным интернетом в первую очередь дорог.