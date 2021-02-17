Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Киевский апелляционный суд разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве, что позволит проводить следственные действия в отношении подозреваемого в его отсутствие, сообщает сайт Офиса генерального прокурора в среду.

"Экс-руководитель киевской милиции подозревается в совершении с 18 по 20 февраля 2014 в составе преступной группировки, в которую входили бывший Президент и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта", - отмечают в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В 2017 году Генеральная прокуратура РФ ответила отказом на запрос Генеральной прокуратуры Украины о его задержания и ареста в связи с получением им российского гражданства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.