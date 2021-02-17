Полиция открыла дело из-за незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму

Следователи Главного управления полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начали уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда одновременных незаконных обысков в семи районах оккупированного Крыма и задержания представителей крымскотатарского народа.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, действия оккупационных властей квалифицированы по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

"Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура АР Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пришли с обысками в дома крымских татар.