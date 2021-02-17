Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

Расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, должно быть завершено, затягивание этого процесса недопустимо, говорится в заявлении, принятом Верховной Радой в среду.

За постановление №2739 о заявлении Верховной Рады в связи с шестой годовщиной начала Майдана и событий Революции достоинства проголосовало 295 народных депутатов.

"Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны предстать перед судом, и в ходе справедливого и непредвзятого процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее затягивание в этом вопросе недопустимо, поскольку ненаказанное зло растет", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что трагические события Революции достоинства, аннексия Крыма и Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики сбежавшего президента Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, "который поддерживался Российской Федерацией и действовал в противовес национальным интересам Украины".