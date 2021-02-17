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10:30 17.02.2021

Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

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Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

Ограничения на движение крупновесовых транспортных средств сняты на всех территориальных дорогах Волынской и Ровенской областей.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в среду, все еще остаются в силе ограничения в движении грузовиков в Ивано-Франковской области на Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, км 164+500 – 177+894 (участок г. Городенка - с. Устечко). Там в настоящее время проходят работы по очистке снега. Возобновить проезд на данном участке планируется на протяжении дня.

"Укравтодор" отмечает, что в большинстве регионов страны состояние покрытия местами заснеженное, небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков, температура воздуха -10-17°С, в центре и на северо-востоке до -24°С.

На перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4-9°С.

Для обеспечения проезда дорогами госзначения привлечено 337 единиц спецтехники и 458 дорожников.

Теги: #дороги #грузовики
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