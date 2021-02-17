Дело "луцкого террориста" направлено в суд

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Максима Кривоша, который 21 июля 2020 года захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе.

"Следствие установило, что местный житель, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, 21 июля 2020 года в центре Луцка захватил в заложники 13 человек - водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их 12 часов. В течение дня обвиняемый осуществлял выстрелы из имеющегося у него оружия, взорвал гранату вблизи служебного автомобиля полиции и еще одну гранату бросил в сторону правоохранителей, посягая на их жизнь", - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в среду.

Мужчине инкриминируют захват и удерживание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами; принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством; незаконное завладение транспортным средством; покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч.2 ст.147, ч.1 ст.258, ч.1 ст.259, чч.1, 2 ст.263, ч.1 ст.280, ч.3 ст.289 и ст.348 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, утром 21 июля 2020 года в центре Луцка Кривош, назвавшийся "Максимом Плохим", захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек. Кривош – житель Дубно (Ривненская обл.), уроженец пос. Гай (Оренбургская обл., РФ). Ранее дважды судимый и отбывший наказание в течение 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений В интернете была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером в тот же день все заложники были освобождены, террорист был задержан. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили Кривошу о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины). 23 июля горрайонный суд Луцка избрал Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 сентября.

Кривош 30 июля объявлял голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО.