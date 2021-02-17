События

10:22 17.02.2021

Дело "луцкого террориста" направлено в суд

2 мин читать
Дело "луцкого террориста" направлено в суд

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Максима Кривоша, который 21 июля 2020 года захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе.

"Следствие установило, что местный житель, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, 21 июля 2020 года в центре Луцка захватил в заложники 13 человек - водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их 12 часов. В течение дня обвиняемый осуществлял выстрелы из имеющегося у него оружия, взорвал гранату вблизи служебного автомобиля полиции и еще одну гранату бросил в сторону правоохранителей, посягая на их жизнь", - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в среду.

Мужчине инкриминируют захват и удерживание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами; принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством; незаконное завладение транспортным средством; покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч.2 ст.147, ч.1 ст.258, ч.1 ст.259, чч.1, 2 ст.263, ч.1 ст.280, ч.3 ст.289 и ст.348 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, утром 21 июля 2020 года в центре Луцка Кривош, назвавшийся "Максимом Плохим", захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек. Кривош – житель Дубно (Ривненская обл.), уроженец пос. Гай (Оренбургская обл., РФ). Ранее дважды судимый и отбывший наказание в течение 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений В интернете была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером в тот же день все заложники были освобождены, террорист был задержан. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили Кривошу о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины). 23 июля горрайонный суд Луцка избрал Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 сентября.

Кривош 30 июля объявлял голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО.

 

Теги: #суд #террорист #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:25 16.02.2021
Научно-консультативный совет парламента пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

Научно-консультативный совет парламента пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

16:45 16.02.2021
Суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

Суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

15:54 16.02.2021
В суде Штепа назвала свое дело сфабрикованным, а себя - настоящим патриотом

В суде Штепа назвала свое дело сфабрикованным, а себя - настоящим патриотом

12:03 16.02.2021
Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

17:43 15.02.2021
В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

17:19 15.02.2021
Апелляционный суд оставил в силе отмену решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Апелляционный суд оставил в силе отмену решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

13:12 15.02.2021
В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

12:03 15.02.2021
Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

15:56 13.02.2021
Луцк заинтересован в презентации своего потенциала в Израиле

Луцк заинтересован в презентации своего потенциала в Израиле

14:08 13.02.2021
Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

Научно-консультативный совет парламента пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

В Боярке две семиклассницы отравились "Дротаверином", одна девочка умерла

Российские наемники четырежды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет

Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

Украина хочет выйти из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

В Украине продолжают работать более 5 тысяч пунктов обогрева

Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

Супруга Ким Чен Ына впервые за год вышла в свет

Режим изоляции отменяют в крупнейшем городе Новой Зеландии, где ранее выявили три случая "британского" COVID-19

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109,5 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА