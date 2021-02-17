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10:20 17.02.2021

Украина хочет выйти из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

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Украина хочет выйти из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

Кабинет министров Украины намерен выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенных в рамках Содружества независимых государств, следует из повестки дня заседания правительства на среду.

Данное соглашение было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке (Кыргызстан).

Документом стороны договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизация развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Отмечается, что за период с момента подписания указанного соглашение для Украины оно не было практически реализовано. Кроме того, в правительстве подчеркивают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

 

Теги: #связь #соглашение #снг
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