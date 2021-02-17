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09:29 17.02.2021

В Украине продолжают работать более 5 тысяч пунктов обогрева

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В Украине продолжают работать более 5 тысяч пунктов обогрева

По состоянию на утро среды, 17 февраля, в Украине продолжают работать 5052 пункта обогрева для населения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 5 тыс. 52 пункта обогрева, из них местным самоуправлением - 5 тыс. 17 стационарных пунктов, а ГСЧС - 35 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств. В частности, на Прикарпатье, Косивскими спасателями на Буковецком перевале развернут мобильный пункт обогрева, а также привлечено автомобиль "УРАЛ", чтобы оказать помощь водителям в случае необходимости. В Киеве развернуто 8 палаток, где граждане могут согреться и переждать непогоду", – информируют в пресс-службе.

В течение суток 16 февраля в пункты обогрева обратилось 664 человека.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду днем ожидается 6-11° мороза; на западе и юге страны 0-5° мороза (на Закарпатье около 0°).

В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 6-8° мороза.

Теги: #гсчс #украина #пункт_обогрева
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