События

09:14 17.02.2021

Супруга Ким Чен Ына впервые за год вышла в свет

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Супруга Ким Чен Ына впервые за год вышла в свет

Супруга руководителя КНДР Ли Соль Чжу впервые более чем за год появилась на публике, побывав на концерте в Пхеньяне, сообщает центральная газета "Нодон синмун".

По данным издания, Ли Соль Чжу накануне посетила концерт, организованный в честь дня Сияющей звезды - дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

В газете опубликованы снимки, на которых Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном улыбаются и аплодируют исполнителям на мероприятии.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что длительное отсутствие супруги Ким Чен Ына, с января прошлого года, вызвало слухи. В частности, возникали вопросы о состоянии здоровья Ли Соль Чжу, а также предполагалось, что супруга лидера КНДР может быть в положении.

По данным южнокорейской газеты "Чосон ильбо", Национальное агентство разведки Южной Кореи в свою очередь отметило, что ничего необычного с Ли Соль Чжу не происходило. Вероятно, она просто находилась в изоляции со своими детьми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Теги: #ким_чен_ын #супруга
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