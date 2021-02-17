Режим изоляции отменяют в крупнейшем городе Новой Зеландии, где ранее выявили три случая "британского" COVID-19

Власти Новой Зеландии в среду отменят объявленный в воскресенье трехдневный режим изоляции в самом крупном городе страны Окленде, где на прошлой неделе медики обнаружили три случая "британского" штамма коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

"У нас, как кажется, нет широкомасштабной вспышки заболевания, но лишь небольшая цепочка ее передачи, с которой легко справиться посредством нормального отслеживания контактов и тестирования", - цитируют СМИ слова премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

Она пояснила, что у всех, кто контактировал с зараженными COVID-19 тремя членами одной семьи, тесты не показали наличие коронавируса. В то же время в Окленде продолжит действовать режим повышенной эпидемиологической опасности, предусматривающий запрет на собрания более чем 100 человек и требование носить маски в общественном транспорте. Кроме этого, весь персонал местной школы, которую посещали трое зараженных, все учащиеся и их родители обязаны пока оставаться дома.

Кроме этого, источник появления в Окленде "британского" штамма коронавируса пока остается неизвестным, в связи с чем Ардерн призвала общественность не расслабляться.

В Окленде проживают около 1,4 млн человек, что составляет примерно треть населения Новой Зеландии, а всего введенный в воскресенье режим изоляции затронул почти 2 млн человек.

Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение вируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников: все они по приезду в страну обязаны провести две недели в карантине. Всего за время пандемии в Новой Зеландии выявили 2 тыс. 340 случаев COVID-19, скончались 26 инфицированных.