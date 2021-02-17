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08:28 17.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109,5 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 109,5 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 109 млн 504 тыс. 608 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 418 тыс. 643, выздоровели более 82 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 753 тыс. 824 инфицированных COVID-19, зафиксировано 487 тыс. 927 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 937 тыс. 320, число скончавшихся - 155 тыс. 913, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 9 млн 921 тыс. 981 заболевший, из них умерли 240 тыс. 940 человек, вылечились более 8,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 311,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 504 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 128.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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