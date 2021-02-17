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08:25 17.02.2021

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

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В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 330 человек; летальных случаев - 147; выздоровело – 5 927 человек", - написал министр на своей странице в Фейсбук в  среду утром.

Днем ранее, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 280 904 человека, 24 689 человек - умерли, выздоровели – 1 128 895 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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