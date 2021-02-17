За сутки спасатели освободили из снежных заносов 45 транспортных средств – ГСЧС

За минувшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 45 транспортных средств, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС в течение суток из снежных заносов освобождено 45 транспортных средств (с начала непогоды - 2 тыс. 794 единиц, в том числе 107 карет скорой медицинской помощи и 80 автобусов) и оказана помощь 92 лицам (с начала непогоды - 5 тыс. 427 лицам), - говорится в утренней сводке в среду утром.