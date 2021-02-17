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05:26 17.02.2021

Более 600 млн доз вакцины против COVID-19 будет доступно в США к концу июля – Байден

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Более 600 млн доз вакцины против COVID-19 будет доступно в США к концу июля – Байден

Президент США Джо Байден подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца.

"К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN.

Байден отметил, что, когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.

Он объяснил, что одним из главных препятствий для фактического введения вакцины людям является недостаток медработников, делающих прививки.

"Я издал распоряжение, разрешающее это делать бывшим врачам и медсестрам на пенсии. У нас более тысячи военнослужащих. (...) Мы привлекли Национальную гвардию. (...) Кроме того, мы открыли значительное количество мест, где вы можете вакцинироваться", - сказал он.

Теги: #сша #вакцинация #байден
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