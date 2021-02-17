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02:18 17.02.2021

Трамп считает, что Республиканской партии следует избавиться от сенатора Макконнелла

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ывший президент США Дональд Трамп подверг критике лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и заявил, что партия не сможет одерживать победы, если он останется на своем посту.

"Митч - суровый, угрюмый и неулыбчивый политический взломщик, и, если сенаторы-республиканцы собираются оставить его на посту, они больше не победят", - говорится в распространенном письменном заявлении Трампа.

Экс-президент добавил: "Он (Макконнелл - ИФ) никогда не будет делать то, что нужно, или то, что правильно для нашей страны".

Разногласия между Трампом и Макконнеллом возникли еще до официального утверждения результатов президентских выборов, когда сенатор признал победу Джо Байдена. При рассмотрении в Сенате дела об импичменте Трампу он хоть и проголосовал против, однако заявил, что Трамп "практически и морально ответственен" за штурм Капитолия его сторонниками 6 января.

СМИ, комментируя заявление Трампа, отмечают, что это стало свидетельством углубляющегося раскола внутри Республиканской партии. Макконнелл остается лидером республиканского меньшинства в Сенате, а Трамп, несмотря на поражение на выборах, пользуется значительной поддержкой со стороны однопартийцев.

Теги: #сша #трамп #сенатор #республиканцы
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