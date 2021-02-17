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00:00 17.02.2021

На Буковине обнаружили 386 новых случаев коронавируса – глава ОГА

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На Буковине обнаружили 386 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 386 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 277 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 16 февраля, за последние сутки 277 человек выздоровели, 43 158 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 49 527 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 937 человек.

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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