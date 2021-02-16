Глава МАГАТЭ готов отправиться в Иран на переговоры по проблеме инспекций ядерных объектов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность отправиться в Иран, чтобы попытаться убедить иранские власти разрешить инспекторам агентства продолжить в полном объеме инспекции на ядерных объектах.

"Генеральный директор сегодня проинформировал страны-члены агентства о развитии ситуации с процессом верификации со стороны МАГАТЭ деятельности в Иране в соответствии с СВПД", - приводят западные СМИ выдержки из заявления ведомства.

"Гендиректор Гросси предложил отправиться в Иран, чтобы найти взаимоприемлемое решение для того, чтобы агентство могло продолжать основной процесс верификации", - отмечается в нем.

В заявлении также подчеркивается, что Гросси в настоящее время продолжает консультации с Ираном.

Накануне постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что уведомил МАГАТЭ о намерении Тегерана приостановить с 23 февраля выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с этой организацией, что приведет к резкому ограничению международных инспекций иранских ядерных объектов. Ранее иранская сторона заявляла, что приостановит выполнение доппротокола с 21 февраля, если США и европейские участники сделки не выполнят свои обязательства по снятию антииранских санкций и обеспечению экономической заинтересованности Тегерана в сохранении ядерной сделки.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил журналистам, что Тегеран блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если до 21 февраля другие участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства по СВПД.

В июле 2015 году шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана.

Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Новая администрация президента США Джо Байдена допустила возможность возвращения в СВПД, но только после того, как Иран возобновит в полном объеме соблюдение условий сделки. Иран такую увязку отверг.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, исламская республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.