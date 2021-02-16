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20:41 16.02.2021

В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

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В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

Факт начала досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не может создать препятствий для закупок вакцин у поставщиков, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), начавшем расследование.

"Основанием стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении. Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации", - сообщается в Телеграм-канале НАБУ во вторник.

Также в ведомстве отмечают, что пока что детективы НАБУ не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

"Мы обязательно проинформируем общество о результатах расследования. До того момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организаций воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Поступая иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 10 февраля в среду на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

"Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр (здравоохранения - ИФ) Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

"Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Совете.

Теги: #расследование #закупка #вакцина #коронавирус
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