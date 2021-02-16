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20:25 16.02.2021

Научно-консультативный совет парламента пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

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Научно-консультативный совет парламента пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

Большинство членов научно-консультативного совета Верховной Рады пришли к выводу об отсутствии у ПриватБанка и Кабинета министров права кассационного обжалования решения о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн, утверждает источник, знакомый с ходом дела.

Соответствующий запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет направил Верховный суд 17 декабря 2020 года, уточнил он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такого мнения придерживается семь из восьми членов совета в связи с тем, что на момент принятия судом решения в 2017 году действовал Гражданский процессуальный кодекс 2004 года, который не предусматривал возможности для обжалования такого решения.

В частности, к таким выводам пришли член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Константин Гусаров, доктор юридических наук Ирина Коваль, доцент кафедры гражданского кодекса Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Денис Сибилев, президент Национальной академии правовых наук Александр Петришин и профессор кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юракадемия" Нелли Голубева, утверждает источник.

Собеседник агентства добавил, что соответствующее решение поддержал также доцент кафедры гражданского права и процесса, юридического факультета Львовского национального университета им.Ивана Франка, отец экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана, Йосиф Богдан и академик Национальной академии правовых наук Вячеслав Комаров.

В свою очередь, указал источник, член совета, кандидат юридических наук Вадим Беляневич подтвердил право банка на обжалование в кассационном порядке решений судов первой и апелляционной инстанции, обосновывая это тем, что нормы переходных положений процессуального закона являются темпоральными, не имеют самостоятельного значения и применяются только в совокупности с другими нормами.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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