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19:52 16.02.2021

Законопроект по ОАСК появился под давлением, без объективных предпосылок

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Законопроект по ОАСК появился под давлением, без объективных предпосылок

Глава Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павел Вовк называет политически мотивированным законопроект о сокращении полномочий суда.

"Президент, как один из субъектов законодательной инициативы, воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Верховной Рады Украины. Это абсолютно нормальный законодательный процесс", - цитирует комментарий Вовка "Суспильному" сайт ОАСК во вторник.

Вместе с тем, глава суда отметил: "Другое дело, что такая инициатива появилась под определенным давлением. Чьим именно – МВФ или их представителей-предпринимателей, так называемых "представителей гражданского общества" - точно сказать сложно".

В связи с этим глава ОАСК считает решение о внесении законопроекта "скорее политически мотивированным, нежели обоснованным какими-то объективными критериями". "Суд в этой ситуации... продолжает осуществлять правосудие, как это и предусмотрено законодательством", - добавил Вовк.

Теги: #законотворчество #оаск
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