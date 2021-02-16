Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о реформе Государственной архитектурно-строительной инспекции и усилении ответственности за правонарушения в градостроительной сфере.

Соответствующие законопроекты №5071 и № 5072 зарегистрированы депутатом в Верховной Раде 16 февраля, сообщает сайт парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №5071, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", документ предусматривает введение поэтапного госконтроля за процессом строительства, который проводится местными органами самоуправления. Государственный надзор осуществляет центральный орган госвласти, обеспечивающий формирование и реализацию госполитики в сфере строительства, один из заместителей министра является также главным инспектором государственного градостроительного надзора.

Документ также предлагает расширить круг субъектов, предоставляющих сервисные услуги в сфере строительства при условии их сертификации. Кроме того, предусмотрено обязательное страхование ответственности сертифицированных лиц в сфере градостроительства (архитекторов, инженеров-проектировщиков, технадзора, экспертов и др).

Согласно положениям законопроекта, разрешение на строительство будет генерироваться при наличии позитивного вывода комплексной экспертизы проектной документации, размещенного в Реестре с квалифицированными подписями экспертной организации.

Введение в эксплуатацию объектов класса СС1 осуществляется на основании акта готовности объекта, составленного после его осмотра в присутствии заказчика, и подписанного инженером технадзора и автором проекта строительства. В случае объектов СС2, СС3 проводится также регистрация бесплатного государственного сертификата о принятии объекта в эксплуатацию, который формируется после подписания акта готовности подрядчиком, руководителем экспертной организации и экспертами, страховщиком. Указанные документы также вносятся в Реестр.

В свою очередь законопроект №5072 предусматривает увеличение штрафов за нарушение законодательства, строительных норм и правил, в том числе во время планирования и застройки территорий, нарушения правил экологической безопасности, невыполнения законных требований должностных лиц госстройокнтроля и надзора, а также персонифицировать ответственность за указанные нарушения.

Кроме того, предлагается установить административную ответственность за нарушения при выдаче экспертных выводов, авторского и технического надзора, выполнения работ без квалификационного сертификата или договора страхования, и др.

Уголовная ответственность предусматривается за выдачу заведомо неправомерного экспертного вывода, нарушения исполнителями работ градостроительной деятельности, неосуществление госконтроля и надзора, указано в пояснительной записке.