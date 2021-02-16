Российские наемники четырежды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 17.00.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается в сводке, российские наемники вели огонь в сторону украинских позиций из минометов калибра 82мм, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также снайперского оружия. На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

Кроме того, за тот же период саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 489 взрывоопасных предметов.