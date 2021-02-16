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17:47 16.02.2021

Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

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Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

Блогера и лидера политической партии "Партия Шария" Анатолия Шария 22 февраля вызывают на допрос в Службу безопасности Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

"Повесткой А. Шария вызвано на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата", - отметили в спецслужбе.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию, который, по мнению следователей, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании

Экс-нардеп Украины и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Телеграм со ссылкой на свои источники, что «Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола».

 

Теги: #допрос #сбу #шарий
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