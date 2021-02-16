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17:23 16.02.2021

В Техасе перегрузка электросетей из-за холодов привела к тому, что без электричества остались более 4 млн человек

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В Техасе перегрузка электросетей из-за холодов привела к тому, что без электричества остались более 4 млн человек

Более четырех млн человек во вторник остались без электричества в американском штате Техас из-за рекордно низких температур, сообщает телеканал NBC.

Больше всего пострадали районы и пригороды Хьюстона и Галвестона. Из-за холодной погоды спрос на электроэнергию увеличился, и электросеть штата не смогла с ней справиться.

Рекордно низкие температуры установились в американских штатах от Арканзаса до Индианы. По прогнозу национальной метеорологической службы, во вторник шторм двинется на северо-восток. Снег и ледяной дождь ожидаются от Огайо до Пенсильвании и Мена.

С четверга прошлой недели в происшествиях, которые спровоцированы экстремально холодными температурами, погибли по меньшей мере 25 человек. Больше всего смертей было в Техасе. Также в штате беспокоятся, что из-за отключения электричества испортится вакцина от коронавируса в местном департаменте здравоохранения. Препарат компании Pfizer, который используют для прививок в США, нужно хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию.

Теги: #сша #погода #электричество
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