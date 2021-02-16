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17:18 16.02.2021

Шарий помогал РФ в информационной пропаганде против Украины – СБУ

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Шарий помогал РФ в информационной пропаганде против Украины – СБУ

Блогер и лидер политической партии "Партия Шария" Анатолию Шарию по заказу иностранных структур занимался подрывной деятельностью против Украны и разжигал межнациональную ненависть, заявил представитель Службы безопасности Украины во вторник.

Комментируя сообщение о подозрении, которое ранее было объявлено Шарию, представитель СБУ отметил, что блогера подозревают в совершении преступлений предусмотренных сразу по двум статьям УК Украины.

"Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он (Шарий – ИФ) способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искривленную информацию относительно правительственных инициатив и событий на востоке Украины", - подчеркнул представитель СБУ.

Он уточнил, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, распространяемую Шарием манипулятивную информацию активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы "Звезда", "Россия 1" и "Россия 24" и др.

"Рядом экспертных исследований, подтверждено, что действия указанного гражданина являются таковыми, что призывают целенаправленно воздействовать на отдельные группы населения Украины, которые направлены на общественно-политическую дестабилизацию в государстве, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов, и могут быть направлены на предоставление организациям Российской Федерации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавляют в прокуратуре.

Там также уточняют, что сейчас следственные действия относительно Шария продолжаются.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию, который, по мнению следователей, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

Теги: #нацбезопасность #сбу #шарий
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