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16:53 16.02.2021

Зеленский образовал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования - указ

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Зеленский образовал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №55/2021 о создании Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования, сообщается на сайте главы государства во вторник.

Проект Консультативного совета был предложен руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Возглавил совет народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

"Консультативный совет создается как консультативно-совещательный орган при главе государства… Основными задачами Консультативного совета является мониторинг современного образовательного пространства, состояния реформирования системы общего среднего образования, анализ законодательства Украины в этой сфере", - отмечается на сайте Офиса президента.

Также Консультативный совет будет готовить предложения по обеспечению доступности и высокого качества общего среднего образования, прав участников образовательного процесса, совершенствование законодательства Украины об общем среднем образовании и актуализации его основных задач.

Среди задач совета - обеспечение инновационного развития общего среднего образования, формирование компетентностей соискателей образования, оценивания результатов обучения учащихся, обеспечение профессионального развития учителей, соблюдение гарантий государства, в частности, по оплате труда, социальному и пенсионному обеспечению.

Также совет будет заниматься развитием государственно-частного партнерства в сфере образования, способствовать координации центральной и местной власти, предприятий и учебных заведений по развитию современного и безопасного образовательной среды.

Консультативный совет может создавать рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к его компетенции, а также привлекать к работе этих групп представителей центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений, отечественных и зарубежных ученых, специалистов, экспертов.

Заседание Консультативного совета является правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. По результатам заседания в случае необходимости оформляется протокол, который подписывает председатель. Деятельность Консультативного совета является открытой и гласной, информация о ее деятельности размещается на веб-сайте официального интернет-представительства главы государства.

Президент этим указом также утвердил состав Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования.

Теги: #указ #образование #зеленский
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