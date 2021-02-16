События

16:35 16.02.2021

Минкультуры Украины внесло еще 2 российских музыканта из «Хора Турецкого» в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще двоих российских музыкантов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и Игорь Зверев.

Ранее в данный перечень попали четверо музыкантов данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 173 человек.

Теги: #рф #нацбезопасность #сбу #минкультуры #артисты
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