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16:29 16.02.2021

С начала февраля украинские правоохранители изъяли более 120 тонн нелегального алкоголя – ГФС

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С начала февраля украинские правоохранители изъяли более 120 тонн нелегального алкоголя – ГФС

С начала февраля правоохранители изъяли около 100 тонн спирта и более 22 тонн ликеро-водочных изделий в рамках операции "Спирт", сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) во вторник.

Всего, по данным пресс-службы ГФС, с начала года в Украине из оборота было изъято 165 тонн спирта и 71 тонну ЛВИ, прекращена деятельность 11 незаконных производств спиртных напитков.

"В последнее время наблюдается тенденция осуществления продажи нелегального алкоголя именно с помощью сети Интернет. Со своей стороны, мы принимаем все необходимые меры, чтобы не только устанавливать места производства подобной продукции, а и блокировать ресурсы, с помощью которых она реализуется", - отметил руководитель ГФС Украины Вадим Мельник.

Он также призвал граждан сообщать правоохранителям о фактах изготовления и продажи нелегального алкоголя.

Теги: #фальсифікат #алкоголь #гфс
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