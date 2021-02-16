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15:52 16.02.2021

Судья Вовк вновь не доставлен в ВАКС для избрания ему меры пресечения, принято еще одно решение о его принудительной доставке

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Судья Вовк вновь не доставлен в ВАКС для избрания ему меры пресечения, принято еще одно решение о его принудительной доставке

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк вновь не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Вовк снова не доставлен на заседание", - сказали в суде.

В связи с этим, как подчеркнули в ВАКС, суд снова принял решение о принудительной доставке Вовка - на 18 февраля.

Ранее ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Таким образом, это уже третье решение ВАКС о принудительном приводе. Директор НАБУ Арnем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

1 февраля детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ.

Теги: #судья #вовк #вакс
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