События

15:39 16.02.2021

В Боярке две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка умерла - ОГА

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В Боярке две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка умерла - ОГА

В Боярке в академическом лицее "Гармония", который две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась, сообщает Киевская областная государственная администрация (ОГА).

"В Боярке в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной громаде Фастовского района, сегодня, 16 февраля, произошла трагедия. Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с этим глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

"Выражаю искренние слова соболезнования родителям пострадавших школьниц. Это ужасная трагедия, всколыхнула Киевскую область. Дал всем профильным службам поручения как можно быстрее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", - подчеркнул Володин.

Источник: https://www.facebook.com/koda.gov.ua/posts/2470861766555290

Теги: #дети #боярка #отравление
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