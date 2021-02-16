События

14:36 16.02.2021

Хакеры из КНДР атаковали Pfizer

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Хакеры из КНДР пытались взломать сервера американской фармацевтической компании Pfizer, чтобы получить информацию о вакцине против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

По данным агентства, NIS обнародовала информацию о кибератаке на закрытом заседании комитета по разведке Национального собрания (парламента Южной Кореи).

О том, какие именно материалы Pfizer могли стать достоянием хакеров, не сообщается.

В конце прошлого года кибератаке подверглось Европейское агентство по лекарственным средствам, в результате чего некоторые документы по вакцине против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам.

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Интерфакс-Украина
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