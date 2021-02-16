Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека зафиксировала в Украине 52 случая давления на гражданских активистов во второй половине 2020 года

В Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека (УМСПЧ) с июля по декабрь 2020 года зафиксировали 52 инцидента, связанных с давлением на гражданских активистов, правозащитников и журналистов по всей территории Украины, заявила заместитель исполнительного директора организации Анна Рожкова.

"В 2020 году за период с июля по декабрь УМСПЧ зафиксировала 52 инцидента давления на активистов, правозащитников и журналистов на территории всей Украины", - сообщила Рожкова на пресс-брифинге на тему "Представление результатов исследования безопасности представителей гражданского общества в Украине" во вторник в Киеве.

Наиболее "популярным" видом давления на гражданских активистов мониторы УМСПЧ назвали повреждение имущества.

Кроме того, ими было зафиксировано 6 случаев повреждения и поджога автомобилей активистов, 11 случаев физического нападения, 10 случаев угроз и 7 случаев словесной дискредитации. Чаще всего инциденты происходили в Киеве, Киевской области и Одессе, а также в Харьковской и Львовской областях.

Также за год значительно увеличилось количество случаев препятствования к проведению мирных собраний, на что повлияли ограничительные карантинные меры и избирательность их применения со стороны полицейских.

Особенностью в 2020 году, по словам Рожковой, стала периодическая ежемесячная фиксация фактов установления похоронной символики возле помещений активистов.

Опрос, проведенный среди жертв давления, показал, что их психико-эмоциональное состояние и бытовые привычки ухудшились. Кроме того, они не удовлетворены тем, как государство обеспечивает их безопасность.

В тоже время пострадавшие отметили повышение уровня мотивации к борьбе за общественные интересы и рост своих профессиональных контактов.

Как сообщил координатор мониторинговых кампаний Ассоциации УМСПЧ Сергей Перникоза, в большинстве случаев расследования нападения на активистов проводятся Национальной полицией Украины, иногда Государственным бюро расследований. Однако, по его словам, расследования до сих пор проводятся очень медленно и неэффективно.

"Скорость расследований зависит сильно от того, насколько дела резонансные. Если глава государства, депутаты Верховной Рады говорят, что нужно расследовать, то полиция расследует. Если этого нет и нет внимания прессы, то расследование проводится очень медленно и неэффективно", - отметил Перникоза.

Он также отметил, что в Украине "по-прежнему нет установленного и понятного механизма, как обеспечивать превентивные меры безопасности активистов, что может негативно повлиять на их существование и привести к повторам правонарушений".

Координатор УМСПЧ порекомендовал полиции уделить особое внимание разработке системы предупреждения правонарушений и должному выполнению служебных обязанностей. В тоже время, по его мнению, МВД совместно с СБУ и Офисом генерального прокурора должны способствовать внедрению упорядоченной системы предоставления мер безопасности.