Рада усилила ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде

Верховная Рада усилила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

За соответствующий законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом проголосовали 325 народных депутата.

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".

Как сообщается на сайте МВД, предусматривается увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:

За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1700 грн.

За оставление места ДТП, с 255 грн до 3400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок до 1 до 2 лет.

Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тыс. грн, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") пояснила, что теперь повышаются штрафы за нетрезвое вождение до 17 тыс. грн за первую остановку, за вторую - штраф составит 34 тыс. грн, за третью – 51 тыс. грн. Кроме того, вводится понятие "админареста" до 15 суток.

"Убирается возможность закрывать производство из-за "малозначительности" или отдавать "на поруки трудового коллектива"…Продолжается срок взыскания за пьянку с 3 мес. до 1 года", - написала Устинова на странице в Facebook.

Кроме того, также увеличивается наказание за ДТП, в которых есть пострадавшие или смертельный случай.

"Ранее было 3-8 лет теперь 5-10 (средние телесные), гибель нескольких лиц до 12 лет", - пояснила нардеп.

В то же время, она отметила, что пункты о расширении полномочий полиции из законопроекта убрали. В частности, остановку авто без причины; возможность "осмотра" авто (багажника, капота, бардачка и т.д.); необходимость передавать документы полиции.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что только в прошлом году на дорогах Украины погибло 3550 человек. Эти люди стали жертвами тех, кто нарушил правила безопасности дорожного движения - как правило, это превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, управление в состоянии алкогольного опьянения.

За прошлый год патрульная полиция остановила 129 тыс. водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, то есть по 300 человек в день.

"Это только те, кого мы успели остановить. А сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии? Десятки миллионов. Штраф 10 200 грн, повторный - 20 400, но это не останавливает этих людей. В прошлом году 9,5 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и были пойманы, а 7 тыс. - в третий раз. У нас есть уникумы, задержаны по 9 раз в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Геращенко.