На Донбассе вблизи Пивденного зафиксирован снайперский обстрел, потерь нет – Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала вторника зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один вражеский обстрел. Около 11:00 вблизи Пивденного, что на Луганском направлении, действовал вражеский снайпер. Боевых потерь со стороны украинских военных нет", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами.