Ляшко срочно выедет в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом - совещание у Зеленского

В больницах, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом в Ивано-Франковской области, занято уже около 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины во вторник.

Как сообщает пресс-служба президента, Шмыгаль отметил, что из-за стремительного распространения коронавируса в регионе сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполненности коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов "скорыми" в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", - сказал по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, премьер-министр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине в целом стабилизируется.

Так, по его словам, на прошлой неделе в стране сохранялась тенденция к снижению количества активных больных, летальных случаев, госпитализированных пациентов и занятых коек в COVID-больницах.