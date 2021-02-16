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13:31 16.02.2021

Нидерландский суд постановил немедленно отменить в стране комендантский час

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Нидерландский суд постановил немедленно отменить в стране комендантский час

Суд в Гааге во вторник постановил, что комендантский час, введенный в Нидерландах 23 января в целях борьбы с коронавирусом COVID-19, должен быть немедленно отменен, сообщает Общественное телерадиовещание Нидерландов.

Соответствующий иск был направлен в суд общественным объединением Viruswaarheid ("Правда о вирусе").

Телерадиоканал отмечает, что суд назвал меру введения комендантского часа в соответствии с законом о чрезвычайном положении "противоречивой". По словам представителя суда, поскольку введение комендантского часа обсуждалось в парламенте заранее, до вступления данной меры в силу, вопроса "сверхсрочности", наличие которой необходимо для применения закона о чрезвычайном положении, не было.

"Судья принял во внимание тот факт, что имеет место пандемия, что есть вирус, который также мутирует, а также что существует большое давление на систему здравоохранения. Это время больших тревог и сложных решений. Но и меры, особенно такие масштабные как комендантский час, должны иметь законное основание", - заявил представитель суда.

По данным СМИ, правительство может подать апелляцию на решение суда.

Лидер Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс приветствовал решение суда.

"Хорошие новости! Конец комендантского часа! Я всегда говорил, что комендантский час является несоразмерной мерой", - написал Вилдерс в своем твиттере.

Комендантский час был введен 23 января. Данную меру планировалось отменить 10 февраля, однако правительство после получения парламентского одобрения продлило действие комендантского часа до 3 марта.

Введение данной меры вызвало со стороны противников локдауна волну протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией.

В Нидерландах с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 1 млн заражений, более 14,8 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #карантин #нидерланды
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