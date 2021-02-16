Пресечена деятельность группы, "обложившей данью" местных предпринимателей Харьковской области - полиция

В Харьковской области правоохранители разоблачили группу, которая запугивала местных предпринимателей и заставляла их платить от 10 до 15 тыс. грн в месяц "за спокойное ведение бизнеса".

"Оперативники и следователи установили, что организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым", - сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев задержали организатора и одного из участников группы после получения ими "дани", собранной местными предпринимателями - $10 тыс. Ранее правоохранители задокументировали факт получения членами группы от предпринимателя 10 тыс. грн.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста, деньги в разной валюте на общую сумму около 184 тыс. грн.

Организатор и один из членов группы задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они уже уведомлены о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

После ряда процессуальных мероприятий правовая оценка будет дана действиям еще одного участника группы.