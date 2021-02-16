События

13:15 16.02.2021

Пресечена деятельность группы, "обложившей данью" местных предпринимателей Харьковской области - полиция

1 мин читать
Пресечена деятельность группы, "обложившей данью" местных предпринимателей Харьковской области - полиция

В Харьковской области правоохранители разоблачили группу, которая запугивала местных предпринимателей и заставляла их платить от 10 до 15 тыс. грн в месяц "за спокойное ведение бизнеса".

"Оперативники и следователи установили, что организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым", - сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев задержали организатора и одного из участников группы после получения ими "дани", собранной местными предпринимателями - $10 тыс. Ранее правоохранители задокументировали факт получения членами группы от предпринимателя 10 тыс. грн.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста, деньги в разной валюте на общую сумму около 184 тыс. грн.

Организатор и один из членов группы задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они уже уведомлены о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

После ряда процессуальных мероприятий правовая оценка будет дана действиям еще одного участника группы.

Теги: #харьковская_область #опг #полиция #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:07 16.02.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке

14:23 13.02.2021
На Херсонщине правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались мошенничеством, находясь под домашним арестом

На Херсонщине правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались мошенничеством, находясь под домашним арестом

16:17 12.02.2021
В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

11:58 12.02.2021
На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов

На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов

17:50 11.02.2021
В аэропорту "Киев" задержан член ОПГ, вербовавший украинцев-моряков для перевозки нелегалов

В аэропорту "Киев" задержан член ОПГ, вербовавший украинцев-моряков для перевозки нелегалов

17:43 11.02.2021
Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

19:42 10.02.2021
Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

18:46 10.02.2021
Полиция проводит обыск в помещении, где, по информации "Нацкорпуса", обнаружены "титушки" ОПЗЖ

Полиция проводит обыск в помещении, где, по информации "Нацкорпуса", обнаружены "титушки" ОПЗЖ

17:24 10.02.2021
Бизнес и "УЗ" договорились совместно внедрять необходимые для развития ж/д отрасли инициативы

Бизнес и "УЗ" договорились совместно внедрять необходимые для развития ж/д отрасли инициативы

16:58 10.02.2021
Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Стефанишина заявила о недопустимости сексистских высказываний; Арестович принес извинения "женским общежитиям"

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусм заразились 308 киевлян, выздоровевших – в три раза больше

В Украине появился онлайн-справочник национальных фильмов

В День святого Валентина в Украине поженились 426 пар – Минюст

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Стефанишина заявила о недопустимости сексистских высказываний; Арестович принес извинения "женским общежитиям"

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА