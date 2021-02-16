В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

В ближайшее время в Украине все случаи незаконной вырубки леса, добычи природных ископаемых, организации стихийных свалок, а также застройки побережий водоемов будут отслеживаться с помощью аэрокосмической съемки.

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, соответствующие договоренности заключили представители Госкосмоса и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов во время встречи, которая прошла в понедельник.

"Мы очень благодарны Государственному космическому агентству за возможность получать снимки из космоса в ретроспективе и собирать достоверную информацию о незаконной вырубке или разработке карьеров. Теперь, выходя на проверку, инспекторы ГЭИ будут четко знать координаты мест, на которые надо обратить внимание в первую очередь, и будут быстрее устанавливать виновных", - отметил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Шахматенко.

В пресс-службе уточняют, что практика использования космических показывает быстрые результаты фиксации природоохранных правонарушений и установления виновных, а ретроспективный анализ помогает понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль.