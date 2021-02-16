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12:16 16.02.2021

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

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В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

В ближайшие сутки над территорией Украины продолжит господствовать арктический воздух, поэтому сохранится холодная без существенных осадков погода, лишь в западной части ожидается снег, сообщил Укргидрометцентр.

В ночь на среду в северо-западной части небольшой снег, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный снег и мокрый снег (днем на крайнем западе местами налипание мокрого снега, гололед); на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 16-21°, в Сумской и местами в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях 22-25° мороза, днем 6-11° мороза; на западе и юге страны ночью 9-14°, днем 0-5° мороза (на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем около 0°).

В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 6-8° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была 11,1 в 1974 году, самая низкая ночью -21,8 в 1892 году.

В четверг небольшой снег, ночью в Карпатском регионе, днем в юго-восточных областях умеренный снег (лишь ночью в восточных, днем в северных и большинстве западных областей без осадков).

На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура в северной части в течение суток 8-14° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 14-19° мороза); на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 6-12° мороза, днем 1-7° мороза.

В Киеве в ночь на четверг местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура ночью и днем 10-12° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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